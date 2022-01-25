Росфинмониторинг внес Навального в перечень экстремистов
Алексей Навальный включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга.
Кроме того, в перечне ведомства появились соратники Навального – Любовь Соболь, Вячеслав Гимади и Георгий Албуров.
Банки замораживают средства включенных в данный список лиц, их обслуживание приостанавливают.
Ранее сторонники Навального Леонид Волков и Иван Жданов были внесены в реестр Росфинмониторинга. Оба они покинули Россию и объявлены в розыск.