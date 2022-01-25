Челябинские школы снова эвакуируют из-за анонимных сообщений о "минировании"

В Челябинске снова эвакуируют школы. В администрации города сообщили, что проводится проверка из-за поступивших анонимных сообщений об угрозах минирования, передает корреспондент Накануне.RU.

Принято решение об отмене очных занятий в школах.

В соцсетях появилась информация об эвакуации более десяти школ.

В мэрии рассказали, что сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений. В городе 189 школ.

Напомним, 20 января во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смен. В соцсетях появилась информация об эвакуации более десяти школ. Детям такое решение, по словам родителей, объяснили отключением воды или коммунальной аварией. Позднее в мэрии сообщили, что занятия в челябинских школах отменили из-за анонимных сообщений о "минировании".