Сын бывшего замглавы Екатеринбурга собирается на праймериз от партии "Новые люди"

Свердловский предприниматель Артем Дударенко, сын бывшего замглавы Екатеринбурга Вадима Дударенко, собирается на праймериз в городскую думу Екатеринбурга. Избираться потенциальный депутат намерен от партии "новые люди", о чем и написал у себя в Instagram.

"У меня нет опыта в государственной и муниципальной службе. Нет опыта в общественной работе и политике. И даже нет никакого опыта в TikTok! Но у меня есть уверенность, что я смогу помочь своему родному району и даже всему городу. Менеджерский и предпринимательский бэкграунд (а также умение смешивать коктейли - это сложно, поверьте) помогут внести изменения к лучшему в жизнь горожан. К сожалению, функции городской думы образца 2022 года в силу "федеральных векторов" последнего десятилетия довольно ограничены, но в сферы общественного транспорта, благоустройства (в т.ч.спортивного) и поддержки предпринимательства можно и нужно вносить долгожданные перемены. Именно эти вопросы будут стоять во главе угла моей программы, которую опубликую позже. Отмечу сейчас лишь то, что моя работа в гордуме вкупе с усилиями Ивана Зайченко в Заксобрании позволят усилить на политическом поле голос новых людей - вас! Политиком в наших реалиях быть сложно, но можно. Ибо времена меняются, а вертикаль власти в стремительно меняющемся мире не способна действовать эффективно", - написал Дударенко.

Он также рассказал, что анонс голосования, по итогом которого выберут кандидатов на праймериз от партии, случился, когда предприниматель вместе с друзьями обсуждали местную политику и исторические события. Таким образом Артем Дударенко собирается оторваться от кухонных разговоров и начать действовать. Избираться кандидат в депутаты намерен от Верх-Исетского района.

Напомним, что довыборы в городскую думу Екатеринбурга состоятся уже в марте 2022 года.