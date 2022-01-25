25 Января 2022
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Общество Украина
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Хмельницкой АЭС на Украине из-за сработавшей защиты отключился первый энергоблок

На Хмельницкой АЭС на Украине утром во вторник, 25 января, отключился первый энергоблок. Это произошло из-за сработавшей дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки.

"Нарушения границ и условий безопасной эксплуатации не произошло. Радиационные изменения, последствия безопасности АЭС, персонала, окружающей природной среды отсутствуют", - говорится в сообщении на сайте АЭС.

Сейчас создана комиссия по расследованию причин срабатывания защиты.

"Предварительная оценка этого события по шкале INES – уровень "0", то есть событие несущественно для безопасности. Радиационное состояние на промышленной площадке и зоне наблюдения ХАЭС не претерпевало изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений. Второй энергоблок ХАЭС работает на уровне мощности 640 МВт", - сообщили на станции.

Теги: хмельницкая аэс, энергоблок, защита, отключение



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