25 Января 2022
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Происшествия Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2018) | Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Локомотив пассажирского поезда "Сургут - Екатеринбург" сошел с рельсов

На Среднем Урале локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов. Никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня в четвертом часу утра на перегоне Сузгун - Сетово Свердловской железной дороги произошел сход третьей колесной пары локомотива поезда №099 "Сургут - Екатеринбург". Предварительной причиной инцидента стал дефект колесной пары.

"Пострадавших нет. Повреждений устройств инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава не допущено", - отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас Тюменской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту случившегося.

Теги: поезд, локомотив, рельсы, прокуратура



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