Локомотив пассажирского поезда "Сургут - Екатеринбург" сошел с рельсов

На Среднем Урале локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов. Никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня в четвертом часу утра на перегоне Сузгун - Сетово Свердловской железной дороги произошел сход третьей колесной пары локомотива поезда №099 "Сургут - Екатеринбург". Предварительной причиной инцидента стал дефект колесной пары.

"Пострадавших нет. Повреждений устройств инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава не допущено", - отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас Тюменской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту случившегося.