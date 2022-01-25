25 Января 2022
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Политика Челябинская область
фартыгин алексей леонидович председатель избирательной комиссии челябинской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Вице-губернатором Челябинской области назначен Алексей Фартыгин

Заместителем губернатора Челябинской области назначен Алексей Фартыгин. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Текслер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, в должности территориального заместителя губернатора Фартыгин будет курировать южные муниципалитеты региона. Ранее он занимал должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.

Напомним, 9 декабря председателем избирательной комиссии Челябинской области избран Евгений Голицын. Такое решение принято на первом организационном заседании комиссии. В декабре Алексей Текслер подписал постановление об освобождении Евгения Голицына от должности вице-губернатора.

Теги: Алексей Фартыгин, назначение, вице-губернатор,



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