25 Января 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
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В Пермский край доставлена партия вакцины для детей

В Пермский край доставлена партия вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" ("Спутник-М"), предназначенная для иммунизации от новой коронавирусной инфекции подростков в возрасте 12-17 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Препарат двухкомпонентный, перерыв между первой и второй прививкой составляет 21 день. Всего в край доставили 2160 комплектов вакцины для подростков.

Вакцинация подростков будет проводиться при письменном согласии официальных представителей несовершеннолетних (родителей, опекунов и т.д.) в поликлиниках по предварительной записи. Также будут организовываться выезды медиков в образовательные учреждения.

По данным министерства здравоохранения Пермского края, всего с начала прививочной кампании в Прикамье доставлено более 1,79 млн комплектов вакцины от COVID-19. С начала массовой вакцинации в регионе привиты свыше 1,34 млн жителей. Завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами более 1,27 млн человек. Из них первично вакцинацию прошли 1,14 млн человек. Кроме того, 193,9 тыс. жителей начали повторную иммунизацию (ревакцинацию) от новой коронавирусной инфекции.

Теги: вакцинация, спутник-м, дети, подростки



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