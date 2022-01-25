Минкультовским чиновникам посоветовали не учить россиян "жить духовным, а не материальным"

Минкульт России подготовил "список" "традиционных российских духовно-нравственных ценностей", которые предлагает охранять и защищать.

Среди задач для защиты традиционных ценностей, сформулированных Минкультом, в частности, называется защита русского языка от нецензурной брани, противодействие "деструктивной идеологии" и поддержка традиционных конфессий.

В сам же список вошли "патриотизм", "гражданственность", "служение Отечеству", "высокие нравственные идеалы", "приоритет духовного над материальным" и т.д.

Эксперты сомневаются, что граждане оценят такие "старания" властей.

"Единственным следствием обсуждения этой инициативы станет ощущение, что власти в стране страдают ерундой. Очевидно ведь, что сами они никакими из перечисленных качеств не обладают, значит обсуждать они пытаются какую-то фикцию: "Что-то там сами выдумали и теперь хотят, чтобы люди всерьёз этот бред восприняли. Ага, щас!", - комментирует в своем Telegram-канале политолог Аббас Галлямов.

Он полагает, что особенное раздражение у россиян вызовет девиз "приоритет духовного над материальным", звучащий из уст богатеющих чиновников в адрес беднеющего населения.

"Вообще, главный враг России - это пирамида Маслоу. Она предполагает, что потребности более высокого порядка актуализируются по мере удовлетворения низших. Перед тем, как разговаривать с человеком о высоком, его надо накормить. У российских властей накормить людей не получается, зато они вместо этого с приоритетом духовного над материальным лезут. "Пока жирный сохнет, худой сдохнет", - вот исконная российская правда жизни", - констатируют политолог.