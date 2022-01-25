25 Января 2022
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Происшествия Приволжский ФО В России
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Суд оставил в СИЗО ректора КФУ по делу об убийстве депутата

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу об аресте ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству.

Ему отказали в избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе в домашнем аресте.

Как сообщает издание "Бизнес Оnline", Гафуров не признал вину, заявив, что следствием никак не объяснены мотивы совершения преступления.

Ректора задержали 22 декабря прошлого года. Сообщалось, что допрашивали его в Казани, но позже увезли в Москву. Суд отправил Гафурова под арест до 21 февраля 2022 года. Он содержится в московском СИЗО "Матросская тишина".

Гафурову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Членство ректора КФУ в "Единой России" приостановлено на время расследования уголовного дела. Также его временно отстранили от должности.

Теги: ректор кфу, убийство, депутат



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Ранее 23.12.2021 00:01 Мск Суд арестовал ректора Гафурова по делу о заказном убийстве
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Ранее 22.12.2021 09:36 Мск Ректор Казанского федерального университета задержан по подозрению в убийстве


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