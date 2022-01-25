25 Января 2022
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Общество Свердловская область
Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Кондуктора-мигрантку из Екатеринбурга, обматерившую пенсионерку, вышлют из России

Кондуктора-эмигранта автобусного маршрута №42 в Екатеринбурге, словесно напавшую на пассажирку-пенсионерку, выдворят из России. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

"По материалам полиции судом принято решение о выдворении нарушительницы с территории Российской Федерации. В настоящее время решение в законную силу не вступило. Женщина помещена в центр временного содержания иностранных граждан", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что накануне в интернете появилось видео, на котором кондуктор в общественном транспорте на ломаном русском материт пенсионерку, а позже огрызается и на остальных пассажиров автобуса, вступившихся за пожилую женщину. По рассказам очевидцев, конфликт произошел после того, как пенсионерка едва не упала на пороге автобуса и попросила почистить его от наледи.

Позднее, уже после задержания, кондуктор небрежно принесла извинения потерпевшей. Свое мнение о ситуации в целом высказал и депутат Московской городской думы, российский журналист Андрея Медведев. Он также раскритиковал власти, которые допускают к работе граждан без прописки.

Теги: Екатеринбург, кондуктор, пенсионерка, мат, полиция



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Ранее 19.01.2022 14:33 Мск Мигранта-кондуктора из Екатеринбурга призвали привлечь к уголовной ответственности
Ранее 19.01.2022 10:10 Мск Кондуктора из Екатеринбурга, обматерившую пенсионерку, могут выслать из России


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