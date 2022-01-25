25 Января 2022
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пицца, Папа Джонс (2019) | Фото: vk.com/ekb.papajohns

Прокуратура нашла нарушения в общепите екатеринбургского аэропорта

Транспортная прокуратура нашла массу нарушений в работе общепита екатеринбургского аэропорта Кольцово.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что два юридических лица, предоставляющих услуги общественного питания в аэропорту, реализовывали продукцию с истекшим сроком хранения. Кроме этого, были выявлены продукты питания без маркировки - отсутствовали дата изготовления и дата вскрытия.

Прокурор направил представления директорам данных ООО. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности, а в отношении юрлиц вынесены четыре постановления о возбуждении административных дел. Сейчас они находятся на рассмотрении.

Напомним, недавно в Екатеринбурге задумались о строительстве второго аэропорта. Ожидается, что Кольцово также будет постепенно расширяться: уже запланировано строительство третей взлетно-посадочной полосы, дополнительных зданий терминалов и многоуровневой парковки.

Теги: прокуратура, Кольцово, общепит, аэропорт



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