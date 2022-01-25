Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского – он находился в федеральном розыске

В Москве задержан подозреваемый в нападении на вдову певца Александра Градского. Мужчине 27-лет, он приехал в столицу из одной из центральноазиатских республик. Официально нигде не работал, жил без регистрации и находился в федеральном розыске за разбой.

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Пока ничего не сообщается о возможных сообщниках задержанного.

Напомним, ранее стало известно, что на Марину Коташенко напали несколько человек. Они спровоцировали ДТП с участием ее машины, потом, угрожая оружием, сели к ней в автомобиль и заставили ехать домой, в подмосковный коттедж. Там она, якобы, передала им деньги и ценности на сумму около 100 млн руб., а затем вывезла на дорогу, где их уже ждал автомобиль.