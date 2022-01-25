Забайкальский депутат предложил расстреливать бездомных собак и вступающихся за них зоозащитников

Депутат парламента Забайкалья Александр Михайлов ("Партия пенсионеров", РППСС) после трагедии в поселке Домна предложил расстреливать бездомных собак и вступающихся за них зоозащитников. В действиях последних он увидел иностранный план по развалу России и предложил "ставить их к стенке".

По словам депутата, то, что собак нельзя убивать – "абсолютная чушь, которую нам кто-то навязал".

"Я жил в деревне и помню, что там всю жизнь их отстреливали, а шкуры пускали на унты. Ходит собака без хозяина какое-то время - ее ликвидируют и неважно, агрессивная она или нет", – цитирует Михайлова "Чита.ру".

Зоозащитники, по мнению депутата, "не просто угрожают безопасности России, а подрывают ее".

"Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне - ставить к стенке", - заявил Михайлов.

Ранее сообщалось, что расследованием гибели семилетней девочки в Забайкальском крае, тело которой было найдено со следами нападения животных, займутся следователи Главного следственного управления СК России. Такое поручение отдал глава СКР Александр Бастрыкин в связи с широким общественным резонансом.

Как сообщало Накануне.RU, свердловчане очень боятся повторения трагедии в Забайкалье. Жители Североуральска вновь жалуются на то, что город оказался буквально оккупирован бродячими собаками.

Как выяснилось, проблема не решается по причине того, что контракт на отлов бездомных собак на этот год в городе пока не заключен. В мэрии пояснили, что срок предыдущего контракта истек в ноябре, В декабре планировалось заключить новый, но "подрядчики не захотели заходить на территорию".