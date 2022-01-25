25 Января 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
река Кама, завод, мост, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

"Дочку" Мотовилихинских заводов наказали за загрязнение Камы

Компанию "Тепло-М" оштрафовали за превышение нормативов допустимых сбросов по нефтепродуктам в сточной воде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сброс осуществлялся с территории Мотовилихинских заводов.

"По результатам прокурорской проверки, управлением к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты) привлечены юридическое и должностное лица", - говорится в сообщении.

Назначены административные штрафы на общую сумму 90 тыс. рублей.

Теги: Тепло-М, Мотовилихинские заводы, загрязнение Камы



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