"Дочку" Мотовилихинских заводов наказали за загрязнение Камы

Компанию "Тепло-М" оштрафовали за превышение нормативов допустимых сбросов по нефтепродуктам в сточной воде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сброс осуществлялся с территории Мотовилихинских заводов.

"По результатам прокурорской проверки, управлением к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты) привлечены юридическое и должностное лица", - говорится в сообщении.

Назначены административные штрафы на общую сумму 90 тыс. рублей.