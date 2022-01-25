В свердловских соцучреждениях изменили режим работы из-за ковида

В Свердловской области всех сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием перевели на сменный режим работы из-за ситуации с коронавирусом.

Как пояснил министр социальной политики региона Андрей Злоказов, рекомендуемая продолжительность смены составляет 14 дней.

"Изменения коснулись работы 30 учреждений, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме: это учреждения для людей пожилого возраста и инвалидов, детские дома-интернаты", - уточнил Злоказов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, суть сменного режима работы в том, что одновременно в течение 14 дней в учреждении будет находиться необходимое для его непрерывного функционирования число сотрудников. Затем к выполнению обязанностей приступает следующая группа работников.

Напомним, в понедельник на Среднем Урале был поставлен абсолютный антирекорд по коронавирусу. В регионе впервые выявили свыше 1,2 тысячи ковид-зараженных.