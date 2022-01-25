В Сочи снесли колесо обозрения, мешавшее самолетам

В Сочи по решению транспортной прокуратуры демонтировали колесо обозрения в Адлерском парке.

Надзорный орган пришел к выводу, что аттракцион угрожает безопасности самолетов, находясь на приаэродромной территории аэропорта Сочи.

"Индивидуальный предприниматель без согласования Южного МТУ Росавиации разместил на территории Адлерского парка аттракцион "Колесо обозрения", высота которого превышала установленные ограничения, что угрожает безопасности полетов воздушных судов", - сообщили в прокуратуре.