Сват дочери Назарбаева освобожден от должности главы ЦИК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева. Указ опубликован на сайте главы республики.

Новым председателем ЦИК назначен Нурлан Абдиров, депутат сената (верхней палаты) парламента.

Имашев приходится сватом старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой. Его дочь Аида является женой Нурали Алиева - сына Назарбаевой, пишет РИА Новости.

18 января Назарбаев впервые с начала кризиса в стране выступил публично. Он записал трехминутное видеообращение к нации, в котором опроверг многочисленные слухи и теории по поводу внутриэлитной борьбы, свержения его клана и бегства из страны.

Между тем, родственников Назарбаева освобождают от высоких постов. Ранее стало известно об увольнении трех зятьев Назарбаева. Племянника Назарбаева сняли с поста первого зампреда КНБ. Его старшая дочь Дарига, которая является депутатом парламента, не посещает заседания – ее представитель сообщил, что народная избранница болеет коронавирусом.