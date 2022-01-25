Из-за аварии в энергосистеме без света осталось несколько регионов Казахстана, Узбекистана и Киргизии

Днем во вторник, 25 января, сбой произошел в работе всего энергокольца Центральной Азии, без энергоснабжения остались абоненты в регионах трех стран: Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Причиной массовых отключений стала авария на высоковольтных ЛЭП, связывающих Алма-Ату с северной и южной частями энергосистемы Центральной Азии, сообщила казахстанская компания "Самрук-Энерго".

В Казахстане проблемы с электричеством возникли в нескольких районах — в Алма-Ате, Таразе, Шымкенте. В Алма-Ате не работают светофоры. Также электроэнергии нет в Талдыкоргане.

В Бишкеке электричество отключилось около полудня. Также перебои с электроснабжением наблюдаются в городе Ош. Без света остались жители некоторых районов Чуйской и Иссык-Кульской областей.

В Ташкенте из-за отключения электричества остановилось метро.