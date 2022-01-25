С жителей Свердловской области взыскали 466 миллионов по долгам за тепло и электричество

В 2021 году Свердловский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" вместе с судебными приставами взыскали с жителей области 466 млн рублей по долгам за тепло и электроэнергию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергокомпании, было проведено 124 совместных рейда по должникам. В отношении должников по коммунальным платежам действует упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дела в мировых судах проводится без присутствия сторон. Это значительно ускоряет процесс взыскания задолженности.

На основании представленных документов суд выносит приказ, который является и судебным актом, и исполнительным документом одновременно. В итоге должник, кроме самого долга за коммунальные услуги, обязан возместить расходы в виде государственной пошлины и судебных издержек, а также оплатить пени за просрочку платежа.

При этом, по решению суда, в счет погашения долга может быть изъята бытовая техника, наложен арест на автомобиль и недвижимость, а также банковские счета и ценные бумаги.

Напомним, что по данным на конец прошлого года долг жителей Свердловской области за электричество превышал 1,6 млрд рублей. Чтобы избежать отключений, энергетики рекомендуют уральцам вовремя и в полном объеме оплачивать потребленные ресурсы.