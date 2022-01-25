Театру Олега Табакова грозит штраф в 1 миллион рублей

Театру Олега Табакова грозит штраф до 1 млн руб. за нарушение антиковидных мер, сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В ходе проверки, которую надзорные органы провели в "Табакерке", были выявлены нарушения: на входе в театр посетители не соблюдали социальную дистанцию, не использовали маски.

"За нарушения администрации театра грозят штрафы 300 тыс. руб. В случае причинения вреда здоровью человека штраф может быть увеличен до 1 млн руб.", - говорится в сообщении оперштаба.