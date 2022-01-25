Минфин США сократил срок лицензий "Группы ГАЗ" из-за ситуации вокруг Украины

Минфин США сократил срок действия лицензий российской "Группы ГАЗ" до 90 дней на фоне ситуации вокруг Украины.

Одна из лицензий касается сроков избавления от активов "Группы ГАЗ" для американских инвесторов, вторая - срока для завершения сделок с российским холдингом.

Ранее эти лицензии продлевались 23 декабря 2020 года на год, сообщает Regnum.

"Дальнейшее расширение [сроков продления] будет зависеть от поведения России", - заявил Reuters представитель минфина США.

"Группа ГАЗ" входит в промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски, который вместе с контролируемыми им компаниями в 2018 году был внесен США в черный список (SDN-лист).

В июле 2020 года министерство финансов США потребовало от группы ГАЗ предоставлять ему подробную отчетность раз в квартал, а также полностью отстранить бизнесмена Олега Дерипаску от принятия решений в компании.

Требования выдвинуты в обмен на очередную лицензию, продлевающую разрешение на работу компании с поставщиками и контрагентами. Это позволяет ГАЗу вести обычную деятельность, как было до введения санкций.