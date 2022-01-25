СМИ: Регионы перестали получать вакцину от коронавируса "Эпиваккорона"

С начала 2022 года регионы России не получили ни одной партии вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н", это данные реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, пишут "Ведомости".

Источники издания утверждают, что эта вакцина от коронавируса давно не поставляется в регионы и "есть основания говорить о приостановке производства" данного препарата.

Опрос региональных минздравов показал, что в большинство субъектов последние партии "Эпиваккороны" поступали в конце ноября – начале декабря 2021 года. О датах новых поставок ведомства не знают.

Стоит отметить, что давно сменилась и риторика федеральных властей (а за ней – и региональных). Если раньше постоянно утверждалось, что в России есть три надежные вакцины, которые дают гражданам выбор, то теперь все разговоры, в основном, о "Спутнике".

"Эпиваккорона" – разработка центра "Вектор", подведомственного Роспотребнадзору. Еще в прошлом году в СМИ появились публикации об участниках клинических исследований препарата, которые требовали опубликовать данные об эффективности вакцины.