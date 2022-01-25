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Общество Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермякам отказали в проведении митинга против повышения стоимости проезда в транспорте

Жителям Перми не согласовали проведение в конце января митинга против транспортной реформы и повышения стоимости проезда с 26 до 33 руб. Теперь активисты подали заявку на массовый пикет.

Организатор акции Людмила Ёлтышева рассказала Накануне.RU, что по правилам, из-за антиковидных ограничений, сейчас для проведения митинга сначала нужно подать заявку в региональное управление Роспотребнадзора. Оно в течение 30 дней рассматривает документ. В случае утверждения, эту визу следует отнести в администрацию губернатора, где должны дать своё "добро". Уже после этого заявление рассматривает администрация города.

"Я 11 января подала заявку в Роспотребнадзор. 15-го января звонила, они не могли весь день найти моё обращение. С боем выбила номер входящего сообщения, чтобы с ним пойти в администрацию губернатора. 17 января пришла в администрацию губернатора, подала бумаги туда. В это время стало понятно, что мы не успеем согласовать [в администрации города]", - сказала активистка.

Сроки согласования документа в мэрии в 10-дневный срок вышли, пока заявление ходило по другим инстанциям. Однако есть другой формат, договориться о котором организаторы ещё успевают, - массовый пикет. Сегодня Ёлтышева обратилась по этому поводу в администрацию губернатора. Если в там мероприятие согласуют, организатор отправится с этими бумагами в администрацию города.

Новое тарифное меню в городе начало действовать с 10 января. Стоимость разовой поездки выросла с 26 до 33 руб. Также отменены бесплатные пересадки. Возмущенные таким решением думы пермяки требовали отставки главы дептранса Анатолия Путина, отмены решения гордумы о повышении стоимости проезда и моратория на её повышение до тех пор, пока не будет пересмотрена методика расчёта тарифа и проанализированы экономические и социальные последствия транспортной реформы.

Ранее в Перми оштрафовали на 20 тыс. руб. активистку Елену Германову за запись видеообращения на "прямую линию" Владимира Путина по поводу застройки стадиона "Молот". Силовики сочли это несанкционированным митингом. Правда, впоследствии штраф пермячке все-таки отменили.

Напомним, на днях в Туве запретили митинг против роста цен и предупредили организаторов о недопустимости экстремизма.

Теги: Людмила Ёлтышева, митинг, пикет, транспортная реформа



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