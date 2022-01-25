Минтруду предложили освобождать россиян с простудой от работы на три дня

Минтруду предложили на три дня освобождать от работы простуженных россиян без оформления больничного, чтобы снизить рутинную нагрузку на врачей.

С инициативой к министру труда Антону Котякову обратился первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное.

Кроме того, отметил общественник, простуженные могут заразиться коронавирусом в очереди в поликлинике, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выпустил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на COVID-19. В документе говорится, что проверять работников компаний, включая переболевших и иммунизированных, будут в зависимости от размера штата - один или два раза в неделю.