Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков с подменных номеров

ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) исследует технологию, которая позволит блокировать звонки с таки называемых подменных номеров, пишет "Коммерсант".

Представитель ГРЧЦ отметил, что исследование нужно для определения принципов взаимодействия операторов связи: "При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента".

Власти обратили внимание на использование мошенниками подменных номеров для обмана граждан в 2021 году. Всего за 11 месяцев 2021 года телефонные мошенники, по данным МВД, украли у россиян порядка 45 млрд руб.

Эксперты говорят, что, с одной стороны, большую часть подменных звонков блокируют системы самих мобильных операторов – ежедневно по несколько десятков, а то и сотен тысяч звонков. С другой стороны, отсечь вообще все звонки такого рода будет невозможно, даже если в России будет принято соответствующее законодательство и технические решения – звонки из-за границы не подчиняются российским правилам.