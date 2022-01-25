В Прикамье приостановлено оказание плановой медпомощи

В поликлиниках Пермского края с 25 января в связи со сложной эпидемической обстановкой приостановлено оказание плановой медицинской помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По данным минздрава, в том числе, временно не будет оказываться специализированная, медико-санитарная помощь в плановой форме, а также не будет проводиться диспансеризация взрослого населения и углубленная диспансеризация, профилактические мероприятия у детей и взрослых, кроме вакцинации от COVID-19.

По данным эпидемиологов, в ближайшие недели ожидается рост случаев заражения ОРВИ и COVID-19 в связи с появлением в России омикрон-штамма коронавируса и сезонным распространением гриппа. За прошедшую неделю суточная заболеваемость COVID-19 выросла более чем в два раза – если 16 января в Прикамье было выявлено новых 448 случаев коронавируса, то 23 января инфекция подтверждена у 1 045 жителей. Поэтому основная часть медицинского персонала поликлиник будет заниматься оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и ОРВИ.