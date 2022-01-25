Эколого-аналитическая лаборатория АО "Транснефть – Сибирь" в ХМАО-Югре расширила область аккредитации

25 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
(2022) | Фото: Транснефть – Сибирь

Эколого-аналитическая лаборатория АО "Транснефть – Сибирь" в ХМАО-Югре расширила область аккредитации

Эколого-аналитическая лаборатория (ЭАЛ) Сургутского управления магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь" расширила область аккредитации на 6 методик измерений по 35 показателям.

В область аккредитации ЭАЛ Сургутского УМН теперь входит 70 методик измерений, в том числе на определение содержания меди, фенолов, алюминия в воде, углеводородов в промышленных выбросах в атмосферу. Аккредитация подтверждает компетентность специалистов и возможность выполнения исследований в лаборатории.

Эколого-аналитическая лаборатория Сургутского УМН укомплектована 95 единицами средств измерений, 86 единицами вспомогательного оборудования, 8 единицами испытательного оборудования. В соответствии с областью аккредитации ежегодно здесь выполняется свыше 7,5 тыс. исследований, в том числе такие сложные, как определение содержания металлов в атмосфере (железо, марганец и его соединения, пентоксид ванадия, хром шестивалентный).

В АО "Транснефть - Сибирь" действуют 8 эколого-аналитических лабораторий. Лаборанты ЭАЛ проводят отбор и анализ проб питьевой, сточной и природной воды, активного ила очистных сооружений, промышленных выбросов в атмосферу, атмосферного воздуха, почвы, донных отложений в резервуарах. Ведение постоянного мониторинга в целях получения достоверной аналитической информации о состоянии окружающей среды в зоне деятельности производственных объектов позволяет компании обеспечивать высокий уровень экологической безопасности.

 

Теги: Транснефть – Сибирь, лаборатория



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1701

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети