Госдеп: США не пойдут на уступки в вопросах гарантий безопасности

США не намерены идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, прогресс возможен лишь на основе взаимных шагов, "России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности".

"Ключевой момент здесь заключается в том, что никакой из тех шагов, которые мы предпримем, не будет уступкой", - цитирует Прайса Regnum.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, волнующие Вашингтон.

По словам Прайса, США вместе с союзниками из Европы представят свои обеспокоенности действиями Москвы, которые "наносят вред нашим общим интересам и ценностям".

В МИД РФ, отметим, заявляли, что России срочно нужен ответ США на предложения по гарантиям безопасности, так как ситуация имеет тенденцию к ухудшению.