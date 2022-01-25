25 Января 2022
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Политика За рубежом
(2017) | Фото: Getty Images

Госдеп: США не пойдут на уступки в вопросах гарантий безопасности

США не намерены идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, прогресс возможен лишь на основе взаимных шагов, "России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности".

"Ключевой момент здесь заключается в том, что никакой из тех шагов, которые мы предпримем, не будет уступкой", - цитирует Прайса Regnum.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, волнующие Вашингтон.

По словам Прайса, США вместе с союзниками из Европы представят свои обеспокоенности действиями Москвы, которые "наносят вред нашим общим интересам и ценностям".

В МИД РФ, отметим, заявляли, что России срочно нужен ответ США на предложения по гарантиям безопасности, так как ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Теги: госдеп, сша, гарантии безопасности



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