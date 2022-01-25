Губернатор Тюменской области рассказал, какие противовирусные лекарства лежат в его аптечке

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, какие противовирусные лекарства лежат в аптечке его родителей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Как вы знаете, в Тюменской области зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Что мы знаем о нём? Он очень заразен, поэтому есть вероятность взрывного роста заболеваемости. При этом большинство переносит новый штамм в относительно лёгкой форме. В зоне риска сегодня находится практически каждый из нас. Особенно это касается тех, кто ещё не вакцинировался или пропустил срок ревакцинации", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Моор напомнил, что следует как можно меньше находиться в общественных местах.

"Чтобы не упустить время, не подвергать опасности себя и окружающих, прошу вас уже сейчас проверить содержимое домашней аптечки. В моей семье и у родителей собраны рекомендованные Минздравом общедоступные противовирусные препараты: "Умифеновир", он же "Арбидол", парацетамол (и другие жаропонижающие средства), лекарства от боли в горле, сосудосуживающие капли в нос, витамин С. Думаю, они сегодня должны быть в каждом доме", - написал губернатор, призвав ставить прививки и ревакцинироваться.