В Челябинске активисты оспаривают штраф в 2,18 млн за прошлогодние митинги

Челябинский областной суд начал рассматривать апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда, взыскавшего с участников несанкционированных шествий ущерб в размере 2,18 млн руб. по иску регионального ГУ МВД, передает корреспондент Накануне.RU.

Ответчиками выступают активисты: Артем Яумбаев, Александр Копьев, Мария Макарова, Олег Шамбуров и Павел Струнин. По мнению истца, именно они являются организаторами незаконных шествий в поддержу Навального 23 и 31 января 2021 года в Челябинске. Истец просил взыскать солидарно с ответчиков в пользу регионального ГУ МВД затраты на выплату денежных компенсаций за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени и расходы на ГСМ.

5 октября прошлого года Центральный районный суд удовлетворил иск областного ГУ МВД и постановил взыскать с участников несанкционированных шествий 2,18 млн руб. В частности, с Яумбаева и Шамбурова солидарно взыскано 1,4 млн руб., с остальных – 772 тыс. руб. Ответчики в апелляционной жалобе просят отменить решение суда. Они считают, что их признали организаторами несанкционированных акций необоснованно. Митинг был мирным, а вред причинён не участниками, а "истцом самим себе". Они считают, что были нарушены их конституционные права на свободу собраний.

Адвокат Андрей Лепехин заявил, что ответчики не являются организаторами. "Они не организаторы по закону о митингах с правами и обязанностями, установленными законом. На них не может распространяться положение закона о митингах", - подчеркнул он.

По мнению защитника, истцы заявляют, что причинён ущерб бюджету. Однако, поскольку истцом выступает региональное ГУ МВД, взысканные средства не попадут в федеральный бюджет, а истец получит двойное финансирование.

Истец в своём заявлении указывал, что для охраны общественного порядка ему пришлось привлечь значительные силы полиции и транспортные средства в период проведения несогласованных акций. Однако ответчики указали, что сотрудникам полиции заплатили за целый день, а не за время митингов. Кроме того, некоторый автотранспорт за день проехал около 300 км, при этом, по словам ответчика, нет доказательств, что машины были задействованы на митинге.

"За минут 15 до вынесения приговора судья заявляла, что нет понимания для чего ездили машины по 300 км. Но иск удовлетворили. Нет подтверждающих документов. Я узнал, что являюсь организатором 24 января уже после митинга. Организатор – штаб Навального. Я не имею отношения к штабу Навального, [признан экстремистской организацией и запрещен в РФ]", - заявил в суде Олег Шамбуров.

Представитель истца в суде просил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда без изменения.

"Так как митинг несанкционированный, никто не знал, сколько он будет длиться и во сколько всё начнётся. Поэтому личный состав был на рабочем месте уже в 8 утра. Выведены все на маршруты, тоже также не знали какие маршруты, только предполагали, где это будет. Транспорт также был выведен. И не знали, когда это всё закончится. Эти вспышки были по всему городу, поэтому все находились на улице. Нам даже неважно сколько времени был митинг. У нас выход на смену уже считается смена. В нашем случае они находились по 8 часов на улице. Это регламентировано нашими внутренними положениями. Если бы это был митинг согласованный, мы бы под это подстраивались. В данном случае митинг был незаконный, и мы не знали, что ждать", - заявил в суде представитель истца.

Суд принял решение отложить заседание на 15 февраля. За это время истец должен представить в суд доводы по финансированию ГСМ.

Добавим, что на сегодняшнем заседании присутствовал только один ответчик - Олег Шамбуров, остальные в суд не явились. Суд не смог уведомить их о дате и времени заседания. По предварительным данным, все четверо находятся за границей. Макарова и Струнин, по словам адвоката, вынуждены были покинуть Россию после вынесения решения суда.

Напомним, 23 и 31 января 2021 года в Челябинске прошли несогласованные акции сторонников Навального. После акций протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). В декабре уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.