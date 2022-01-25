Минобороны Украины признало, что Россия не готовит вторжение

В Минобороны Украины не нашли подтверждений того, что Россия готовит вторжение. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников.

"Такой угрозы нет. Поэтому я прошу не сеять паники", - заявил министр обороны Украины и тут же добавил: "Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма".

Министр также добавил, что вооруженные силы Украины проработали разные варианты развития ситуации и знают, как действовать в случае эскалации конфликта на границе, передает РИА Новости.

Отметим, что в европейских странах СМИ подают "вторжение России" в Украину как уже свершившийся факт, даже публикуются схемы наступления российских войск, в которых одной из целей становится Киев – его, по мнению британских журналистов, Россия планирует захватить в самые короткие сроки.