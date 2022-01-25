25 Января 2022
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Политика Украина
танки, украинские солдаты, армия, Харьков (2014) | Фото: Накануне.RU

Минобороны Украины признало, что Россия не готовит вторжение

В Минобороны Украины не нашли подтверждений того, что Россия готовит вторжение. Об этом заявил глава ведомства Алексей Резников.

"Такой угрозы нет. Поэтому я прошу не сеять паники", - заявил министр обороны Украины и тут же добавил: "Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма".

Министр также добавил, что вооруженные силы Украины проработали разные варианты развития ситуации и знают, как действовать в случае эскалации конфликта на границе, передает РИА Новости.

Отметим, что в европейских странах СМИ подают "вторжение России" в Украину как уже свершившийся факт, даже публикуются схемы наступления российских войск, в которых одной из целей становится Киев – его, по мнению британских журналистов, Россия планирует захватить в самые короткие сроки.

Теги: министерство обороны, украина, россия, вторжение



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