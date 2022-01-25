25 Января 2022
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Политика За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

В правящей партии Японии предложили ввести санкции против России из-за Украины

Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии выступили за введение экономических санкций в отношении РФ в случае эскалации на Украине, сообщило Kyodo.

по данным агентства, члены правящей партии страны в ходе заседания предложили ввести запрет на импорт природного газа из России.

При этом представители МИД заявили, что при разработке антироссийских санкций будут тесно сотрудничать с США.

Ранее МИД Японии рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок на Украину в связи с "усилением военного присутствия России" возле украинских границ. В министерстве считают, что ситуация может неожиданно обостриться, пишет Regnum.

Напомним, США грозят России ранее невиданными санкциями в случае "агрессии на Украине". Президент Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом.

Теги: япония, санкции, россия, украина



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