В правящей партии Японии предложили ввести санкции против России из-за Украины

Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии выступили за введение экономических санкций в отношении РФ в случае эскалации на Украине, сообщило Kyodo.

по данным агентства, члены правящей партии страны в ходе заседания предложили ввести запрет на импорт природного газа из России.

При этом представители МИД заявили, что при разработке антироссийских санкций будут тесно сотрудничать с США.

Ранее МИД Японии рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок на Украину в связи с "усилением военного присутствия России" возле украинских границ. В министерстве считают, что ситуация может неожиданно обостриться, пишет Regnum.

Напомним, США грозят России ранее невиданными санкциями в случае "агрессии на Украине". Президент Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом.