В Екатеринбурге росгвардейцы нашли сбежавшего из больницы пациента

В Екатеринбурге сотрудники вневедомственной охраны разыскали пожилого мужчину, который самовольно ушел из больницы.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, ночью 13 января пенсионер покинул приемный покой городской больницы на улице Старых Большевиков. На поиск пропавшего екатеринбуржца прибыл экипаж Росгвардии. При опросе его жена рассказала, что муж недавно перенес инсульт и, не осознавая своих действий, ушел из лечебного заведения.

Силовики сразу же приступили к поиску и вскоре на перекрестке улицы 40-летия Октября и Бульвара культуры увидели одиноко бредущего по тротуару пешехода, схожего по приметам с разыскиваемым. Росгвардейцы усадили пенсионера в служебный автомобиль и доставили его к месту проживания.

Как отметили в ведомстве, за добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудники вневедомственной охраны будут поощрены руководством территориального управления Росгвардии.