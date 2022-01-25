Роспотребнадзор не выявил опасных веществ в воздухе Екатеринбурга

Проведя лабораторные исследования воздуха в пяти районах Екатеринбурга, специалисты ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" не выявили содержания вредных примесей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, контроль качества атмосферного воздуха был организован в связи с жалобами горожан в социальных сетях и СМИ на смог.

Исследования были проведены 24 января на территориях переулка Трамвайный, д. 2, ул. Фронтовых бригад, 7, ул. 8 Марта, 177-а, ул. Главная, д. 30 и ул. Мичурина, д. 91. Превышений ПДК вредных веществ не установлено.

Напомним, что все выходные Екатеринбург был окутан смогом, а жители города в соцсетях жаловались на удушливый запах гари. Активисты "Экодозора" предположили, что причиной смога мог быть действующий торфяной пожар. Однако, в МЧС заверили, что образовавшийся смог на территории города вызван природными явлениями и безветренной погодой. Также запах гари обусловлен тем, что в частном секторе активно используется печное отопление, а безветренная погода препятствует рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе. Данный торфяной пожар на смог в Екатеринбурге не влияет.

Впоследствии власти Свердловской области объявили, что в регионе не собираются тушить торфяные тления до наступления плюсовых температур.