25 Января 2022
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Авианосец &quot;Карл Винсон&quot; в Зондском проливе (2017) | Фото: prokhor-tebin.livejournal.com/

ВМС США потеряли в Южно-Китайском море истребитель F-35

Семь человек пострадали в результате крушения истребителя F-35C на борту американского авианосца "Карл Винсон". Самолёт, выполнив полёт над Южно-Китайском море, разбился при посадке на палубу. Пилот катапультировался и был подобран из воды вертолётом. Однако он и шестеро моряков, находившихся на палубе, получили травмы. Портал Navy Times сообщает, что троим матросам потребовалась эвакуация в госпиталь в Маниле, остальным пострадавшим медицинская помощь оказывается на корабле.

С 23 января две авианосные ударные группы ВМС США находятся в Южно-Китайском море в непосредственной близости от границ КНР. Представитель Минобороны Китая Тан Канфэй заявил, что Соединенные Штаты, как страна, не имеющая отношения к региону, игнорирует международное право и основные нормы международных отношений, демонстрирует силу в Южно-Китайском море, прикрываясь поводом "свободы судоходства", и подрывает усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Напомним, в ноябре прошлого года в Средиземном море разбился истребитель F-35B, взлетавший с борта британского авианосца "Куин Элизабет".

Теги: ВМС, США, истребитель, Южно-Китайское море



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