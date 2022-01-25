ВМС США потеряли в Южно-Китайском море истребитель F-35

Семь человек пострадали в результате крушения истребителя F-35C на борту американского авианосца "Карл Винсон". Самолёт, выполнив полёт над Южно-Китайском море, разбился при посадке на палубу. Пилот катапультировался и был подобран из воды вертолётом. Однако он и шестеро моряков, находившихся на палубе, получили травмы. Портал Navy Times сообщает, что троим матросам потребовалась эвакуация в госпиталь в Маниле, остальным пострадавшим медицинская помощь оказывается на корабле.

С 23 января две авианосные ударные группы ВМС США находятся в Южно-Китайском море в непосредственной близости от границ КНР. Представитель Минобороны Китая Тан Канфэй заявил, что Соединенные Штаты, как страна, не имеющая отношения к региону, игнорирует международное право и основные нормы международных отношений, демонстрирует силу в Южно-Китайском море, прикрываясь поводом "свободы судоходства", и подрывает усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Напомним, в ноябре прошлого года в Средиземном море разбился истребитель F-35B, взлетавший с борта британского авианосца "Куин Элизабет".