25 Января 2022
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Общество В России
ЕГЭ-2017 (2017) | Фото: postupi.online

60% россиян выступают за отмену ЕГЭ

Больше половины россиян (60%) выступили за отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие".

Однозначно поддерживают ЕГЭ только 7% опрошенных.

Только 7% назвали себя однозначными сторонниками экзамена, полагая, что он помогает "объективно оценить знания".

Каждый четвертый россиянин относится к экзамену нормально только потому, что "к нему уже все привыкли". Еще 7% опрошенных относятся к ЕГЭ безразлично.

Напомним, вопрос отмены единого госэкзамена обсуждается уже несколько лет. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, назвав этот экзамен "пыткой для молодежи". По его мнению, необходимо возродить советскую школу образования.

В декабре Рособрнадзор заявил, что не видит рисков в том, чтобы оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы.

Теги: егэ, россияне



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