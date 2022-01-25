Президент США назвал журналиста "сукиным сыном" за вопрос об инфляции

Президент США Джо Байден назвал журналиста телеканала FoxNews "сукиным сыном" за вопрос об инфляции в стране.

Инцидент произошел на традиционном брифинге главы государства. Питер Дуси, вопросы которого часто вызывают раздражение у президента, спросил Байдена об инфляции. Не зная, что его микрофон включен, президент выругался: "Больше инфляции. Ну что за тупой сукин сын". Потом, правда, Байден заметил свою оплошность и попытался ответить корректно, но было уже поздно.

Позже глава государства позвонил Дуси и сказал, что не имел ничего личного и предложил двигаться дальше, на что журналист ответил, что продолжит задавать неудобные вопросы.