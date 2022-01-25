В Екатеринбурге пассажирский автобус насмерть сбил пьяного пешехода

В Екатеринбурге пассажирский автобус "Исудзи" насмерть сбил пьяного пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП 34-летний мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел вечером 24 января около 19.20 на нерегулируемом перекрестке ул. Реактивная – пер. Зеленый. По словам знакомого погибшего, который также в момент ДТП находился рядом, вечером мужчины компанией из трех человек употребляли алкоголь и вышли в магазин за добавкой. Погибший решил продемонстрировать друзьям, как можно перейти дорогу вне пешеходного перехода и вышел на проезжую часть. Тут он начал останавливать автомобиль на дальней от него полосе движения, и, не заметив автобус, повернулся к нему спиной, в результате чего наезда избежать не удалось.

Полиция установила, что пассажирским автобусом управлял 40-летний водитель со стажем вождения 21 год. За это время он девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв. По его словам, он двигался по дороге со скоростью 50 км/ч, когда за 15 м. заметил пешехода. Водитель применил экстренное торможение и даже вывернул направо, однако транспорт уже двигался по инерции, из-за чего наезда избежать не удалось. В салоне автобуса в момент ДТП находились 10 пассажиров, никто из них не пострадал.

На месте происшествия полицейские провели необходимые замеры, составили процессуальные документы. По факту ДТП проводится расследование.