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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале осужден дальнобойщик, по вине которого погиб водитель

На Среднем Урале суд вынес приговор дальнобойщику, вытолкнувшему автомобиль на полосу встречного движения под фуру. В результате погиб водитель легковушки.
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На скамье подсудимых оказался 44-летний житель Тамбовской области. Как показало расследование, днем 9 июня шофер на "КамАЗе" с прицепом ехал по Екатеринбургской кольцевой автодороге от аэропорта Кольцово в сторону Березовского. На 18-м километре ЕКАД возникла пробка, в связи с чем поток машин, двигавшийся впереди грузовика, сбавил скорость.

Однако дальнобойщик не обратил на это внимания и, не успев вовремя затормозить, столкнулся с ехавшим перед ним легковым автомобилем. От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где с ней лоб в лоб столкнулась фура с прицепом. В результате водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Березовский городской суд вынес виновнику ДТП свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, шоферу назначен 1 год лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Теги: дальнобойщик, водитель, суд, приговор



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Ранее 19.10.2021 10:05 Мск На Среднем Урале судят дальнобойщика, вытолкнувшего легковушку под встречную фуру


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