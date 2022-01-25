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Политика В России
Басманный районный суд (2013) | Фото:

Экс-депутат Госдумы Алексей Лященко обжаловал свой заочный арест

Находящийся за пределами РФ бывший депутат Госдумы и владелец промышленной группы "Новик" Алексей Лященко обжаловал свой заочный арест.

Как сообщил управляющий партнер адвокатского бюро "Промбизнесконсалтинг" Александр Гуканов, экс-народный избранник подал жалобу на решение Басманного районного суда Москвы. Он подтвердил, что дело связано с невыплатой работникам "Новика" зарплаты на сумму не менее 176 млн руб.

Как сообщалось ранее, компания экс-депутата несколько лет была одним из основных операторов по сервисному обслуживанию, ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подводных лодок ВМФ. Однако работникам одного из предприятий холдинга не выплачивалась зарплата.

Теги: Госдума, депутат, арест, Лященко



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