Экс-депутат Госдумы Алексей Лященко обжаловал свой заочный арест

Находящийся за пределами РФ бывший депутат Госдумы и владелец промышленной группы "Новик" Алексей Лященко обжаловал свой заочный арест.

Как сообщил управляющий партнер адвокатского бюро "Промбизнесконсалтинг" Александр Гуканов, экс-народный избранник подал жалобу на решение Басманного районного суда Москвы. Он подтвердил, что дело связано с невыплатой работникам "Новика" зарплаты на сумму не менее 176 млн руб.

Как сообщалось ранее, компания экс-депутата несколько лет была одним из основных операторов по сервисному обслуживанию, ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подводных лодок ВМФ. Однако работникам одного из предприятий холдинга не выплачивалась зарплата.