Новую противокорабельную ракету разрабатывают в России

В России ведется работа над созданием новых средств борьбы с морскими целями.

Речь идет о противокорабельной ракете нового поколения. Ее разрабатывает корпорация "Тактическое ракетное вооружение". В частности, разрабатывается высокоскоростная противокорабельная ракета нового поколения с увеличенной дальностью и скоростью полета, а также с повышенной помехозащищенностью.

Кроме того, на стадии серийного производства находится авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ.

Напомним, в июне 2021 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что новая российская межконтинентальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей" скоро встанут на боевое дежурство.