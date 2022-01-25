25 Января 2022
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Армия и ВПК В России
булава баллистическая ракета морского базирования запуск (2012) | Фото:

Новую противокорабельную ракету разрабатывают в России

В России ведется работа над созданием новых средств борьбы с морскими целями.

Речь идет о противокорабельной ракете нового поколения. Ее разрабатывает корпорация "Тактическое ракетное вооружение". В частности, разрабатывается высокоскоростная противокорабельная ракета нового поколения с увеличенной дальностью и скоростью полета, а также с повышенной помехозащищенностью.

Кроме того, на стадии серийного производства находится авиационная противолодочная ракета АПР-3МЭ.

Напомним, в июне 2021 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что новая российская межконтинентальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей" скоро встанут на боевое дежурство.

Теги: ракета, оружие



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