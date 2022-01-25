Мишустину предложили пустить пенсионные накопления россиян на покупку жилья

25 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Мишустину предложили пустить пенсионные накопления россиян на покупку жилья

В России для покупки жилья предложено использовать пенсионные накопления.

Инициатива принадлежит риэлтерским компаниям, которые обратились с ней к главе кабмина Михаилу Мишустину. Бизнес предложил создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений на приобретение жилья, земельных участков, а также строительство.

Как предполагается, средства будут выдавать по принципу ипотеки до 20 лет или до наступления пенсии — полную необходимую сумму или часть. При этом деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4–5% годовых.

В российском правительстве сообщили, что инициатива направлена для проработки в Минстрой и Минфин. Ожидается, что мера поможет увеличить доступность жилья, но средства будет сложно достать из инвестиционного оборота фондов, пишут "Известия".  

Напомним, в России 3,2 млн человек живут в аварийном жилье. Это в три с половиной раза больше, чем по официальным данным. К таким выводам пришли авторы (ВЦИОМ и ДОМ.РФ) масштабного исследования мнения россиян об их собственном жилье и ипотеке.

Теги: пенсия, жилье, недвижимость



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1260

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети