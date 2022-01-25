Мишустину предложили пустить пенсионные накопления россиян на покупку жилья

В России для покупки жилья предложено использовать пенсионные накопления.

Инициатива принадлежит риэлтерским компаниям, которые обратились с ней к главе кабмина Михаилу Мишустину. Бизнес предложил создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений на приобретение жилья, земельных участков, а также строительство.

Как предполагается, средства будут выдавать по принципу ипотеки до 20 лет или до наступления пенсии — полную необходимую сумму или часть. При этом деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4–5% годовых.

В российском правительстве сообщили, что инициатива направлена для проработки в Минстрой и Минфин. Ожидается, что мера поможет увеличить доступность жилья, но средства будет сложно достать из инвестиционного оборота фондов, пишут "Известия".

Напомним, в России 3,2 млн человек живут в аварийном жилье. Это в три с половиной раза больше, чем по официальным данным. К таким выводам пришли авторы (ВЦИОМ и ДОМ.РФ) масштабного исследования мнения россиян об их собственном жилье и ипотеке.