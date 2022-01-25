25 Января 2022
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Общество В России
турист, туризм, аэропорт, задержка, рейс, самолет (2016) | Фото: ngs24.ru

Выплаты за задержки рейсов хотят сделать автоматическими

В России могут сделать автоматическими выплаты компенсаций пассажирам за задержки рейсов.

Инициатива принадлежит Общероссийскому объединению пассажиров, которое обратилось в Госдуму. В настоящее время компенсацию за задержку можно получить только в заявительном порядке, за ней обращаются не больше 10% пассажиров. Это связано с низкой выплатой, которая составляет 25 руб. за каждый час опоздания, при том, что в Европе — €200-600 при ожидании от 2-4 часов.

Общественники также попросили депутатов вернуться к рассмотрению законопроекта, повышающего размер компенсации до 3% от стоимости билета.

Эксперты не исключили, что данная инициатива приведет к подорожанию авиабилетов, при том, что число задержек не сократится, пишут "Известия".

Ранее Росавиация назвала свою версию причин участившихся в 2021 году задержек авиарейсов в стране.

Это случилось из-за концентрации рейсов на внутренних направлениях, увеличившейся частотности полетов и нехватки персонала и спецтехники в российских аэропортах.

Теги: рейсы, авиация



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