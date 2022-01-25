25 Января 2022
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Общество В России
(2020) | Фото: Газпром нефть

Роспотребнадзор предлагает тестировать на коронавирус дважды в неделю

Роспотребнадзор выпустил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на COVID-19.

В документе говорится, что проверять работников компаний, включая переболевших и  иммунизированных, будут в зависимости от размера штата. Так, в организациях, в которых трудится менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал по понедельникам и четвергам. Если численность сотрудников компании составляет 500–1000 человек, то анализы у них будут брать раз в неделю.

Крупным предприятиям со штатом от 1000 человек придется проверять работников минимум раз в две недели. При этом речь не идет о сотрудниках, работающих удаленно, пишут "Ведомости".

Напомним, ученые войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработали новый метод тестирования на COVID-19, сообщает Минобороны РФ. Новый способ позволяет быстрее определять наличие заболевания. Результат можно получить за полчаса при точности не менее 95%.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, тестирование



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