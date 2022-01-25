25 Января 2022
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биометрическая система, биометрические данные (2017) | Фото: www.taggerd.su

В России собирать биометрию будут в МФЦ

В России, возможно, будут собирать биометрию в единую систему в МФЦ.

В 13 субъектах страны допустили, что эта услуга будет предоставляться в центрах "Мои документы". Среди них - Тульская область, Еврейская автономная область и Алтайский край.

Как сообщает Минцифры, в настоящее время прорабатываются технологические и финансовые вопросы данного процесса. Эксперты считают, что интеграция Единой биометрической системы с госуслугами повысит ее популярность, однако для ее массового наполнения требуется расширить сценарии применения слепков лица и голоса.

Как напоминает Минэк, региональные власти имеют право организовать работу с биометрией на своей территории, пишут "Известия".

Ранее стало известно о том, что последний из обсуждаемых вариантов дальнейшего развития Единой биометрической системы — это создание совместного предприятия с участием "Ростелекома", кабмина РФ и Центробанка.

Теги: МФЦ, биометрия



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