В России собирать биометрию будут в МФЦ

В России, возможно, будут собирать биометрию в единую систему в МФЦ.

В 13 субъектах страны допустили, что эта услуга будет предоставляться в центрах "Мои документы". Среди них - Тульская область, Еврейская автономная область и Алтайский край.

Как сообщает Минцифры, в настоящее время прорабатываются технологические и финансовые вопросы данного процесса. Эксперты считают, что интеграция Единой биометрической системы с госуслугами повысит ее популярность, однако для ее массового наполнения требуется расширить сценарии применения слепков лица и голоса.

Как напоминает Минэк, региональные власти имеют право организовать работу с биометрией на своей территории, пишут "Известия".

Ранее стало известно о том, что последний из обсуждаемых вариантов дальнейшего развития Единой биометрической системы — это создание совместного предприятия с участием "Ростелекома", кабмина РФ и Центробанка.