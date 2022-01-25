Минздрав приостановил поставки "Эпиваккороны"

Ни одной партии вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H" российского производства не распределено регионам с начала 2022 года.

Таковы выводы делают "Ведомости", которые ссылаются на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. Сотрудник одного из российских научных институтов также заявил о трудностях с поставками данного препарата против коронавируса.

По словам другого эксперта, "есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины". По словам источников издания в Госдуме и российской фармацевтической компании, в регионы "Эпиваккорона" давно не поставляется.

Как сообщалось ранее, за десять месяцев 2021 года российский экспорт вакцин в стоимостном выражении составил более $1,2 млрд следует из данных Федеральной таможенной службы.

Поставки этих препаратов подскочили в октябре до $356 млн, и это больше чем вдвое превышает сентябрьский объем. Результат октября — это рекорд за всю историю страны с начала 90-х годов.