Жительница Челябинска из-за ошибки должна больше 22 млн рублей

На жительницу Челябинска повесили долги четырёхсот человек.

Из-за ошибки приставов она должна больше 22 млн руб. Два года назад Елена Иванова заметила в своем аккаунте на "Госуслугах" чужие долги, количество которых за короткий промежуток времени выросло до нескольких сотен. Это были штрафы, невыплаченные алименты, коммунальные платежи.

При этом везде были указаны разные имена, фамилии и даты рождения. Однако все задолженности объединял номер СНИЛСа Елены.

Позже женщина узнала, что на её жильё наложили 12 арестов. Приставы обещали помочь, но перестали выходить на связь. Среди вероятных причин произошедшего — техническая ошибка, но исправлять её никто не спешит.

По словам юристов, сначала надо найти виновного, потому что подавать в суд просто не на кого, сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, за 2021 год свердловские судебные приставы взыскали максимальную за последние годы сумму налоговой задолженности.