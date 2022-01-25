ФНС России разъяснила методику расчетов налога с депозитов

Налогом на доход по банковским депозитам облагается не вся сумма, полученная по процентам, а только та ее часть, которая превышает размер необлагаемого процентного дохода.

По данным ФНС РФ, необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января отчетного года. В 2022 году со ставкой 4,5% необлагаемый процентный доход составит 42,5 тыс. руб.

Служба отмечает, что россиянин может иметь множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода. При этом облагаться будет разница между доходами по этим депозитам и 42,5 тыс. руб., сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, налог на доходы с банковских вкладов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн руб., по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. руб.