ФНС России разъяснила методику расчетов налога с депозитов

25 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Коллаж, налоги (2021) | Фото: Накануне.RU

ФНС России разъяснила методику расчетов налога с депозитов

Налогом на доход по банковским депозитам облагается не вся сумма, полученная по процентам, а только та ее часть, которая превышает размер необлагаемого процентного дохода.

По данным ФНС РФ, необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января отчетного года. В 2022 году со ставкой 4,5% необлагаемый процентный доход составит 42,5 тыс. руб.

Служба отмечает, что россиянин может иметь множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода. При этом облагаться будет разница между доходами по этим депозитам и 42,5 тыс. руб., сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, налог на доходы с банковских вкладов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн руб., по итогам 2021 года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тыс. руб.

Теги: ФНС, вклады, накопления



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2022 03:06 Мск Налог на вклады затронет россиян с меньшими сбережениями
Ранее 18.12.2021 11:02 Мск Доход по вкладам до 85 тысяч рублей не будет облагаться налогом в 2022 году


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1255

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети