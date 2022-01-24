Суд озвучил меру наказания спецназовцам ФСБ за налёт на бизнесмена в московском банке

25 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Москва
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Суд озвучил меру наказания спецназовцам ФСБ за налёт на бизнесмена в московском банке

Московский гарнизонный военный суд огласил приговор шести бывшим бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и двум их подельникам – они получили от 8-10 лет колонии за разбойное нападение на бизнесмена и хищение у него 136,5 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Суд назначил Александру Карелину наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет колонии, Роману Оболенскому – девять лет, Владимиру Урусову – девять лет, Дмитрию Капышкину – восемь лет, Хетагу Маргиеву - наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы, Артуру Власову – в виде 10 лет, Дмитрию Чиквину – восемь лет колонии со штрафом 300 тыс. руб. и Дмитрию Казанцеву – девять с половиной лет лишения свободы", - цитирует ТАСС судью Алексея Дерепко.

Суд взыскал с шести бывших офицеров ФСБ и двух их подельников 81 млн 629 тыс. в пользу предпринимателя Александра Юморанова в качестве компенсации материального ущерба.

"Потерпевшим Юморановым был заявлен иск на сумму более 97 млн руб. Суд принимает решение удовлетворить исковые требования частично и взыскать с Александра Карелина и Дмитрия Капышкина, Артура Власова, Романа Оболенского и Владимира Урусова, Хетага Маргиева, Дмитрия Казанцева и Дмитрия Чиквина 81 млн 629 тыс. рублей", - сказано в приговоре.

Там отмечается, что такое решение принято с учётом того, что изъятые у обвиняемых 15 млн руб. будут также возвращены потерпевшему. Всего сумма ущерба составляет более 136 млн руб., однако обвиняемые уже погасили часть этой суммы ранее.

Напомним, ранее прокуратура попросила военный суд приговорить фигурантов уголовного дела к срокам от восьми до 12 лет колонии строгого режима и оштрафовать их. Кроме того, с обвиняемых попросили взыскать в пользу потерпевшего 97 млн руб.

На скамье подсудимых находились уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Артур Власов, сотрудник московского УФНС Дмитрий Чиквин и Дмитрий Казанцев, который является безработным. Предполагаемый заказчик нападения - бизнесмен Борис Караматов. Они под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, похитив у него 136,5 млн руб.

Теги: спецназ фсб, альфа, вымпел, разбой



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 1250

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети