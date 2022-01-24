Суд озвучил меру наказания спецназовцам ФСБ за налёт на бизнесмена в московском банке

Московский гарнизонный военный суд огласил приговор шести бывшим бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и двум их подельникам – они получили от 8-10 лет колонии за разбойное нападение на бизнесмена и хищение у него 136,5 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Суд назначил Александру Карелину наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет колонии, Роману Оболенскому – девять лет, Владимиру Урусову – девять лет, Дмитрию Капышкину – восемь лет, Хетагу Маргиеву - наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы, Артуру Власову – в виде 10 лет, Дмитрию Чиквину – восемь лет колонии со штрафом 300 тыс. руб. и Дмитрию Казанцеву – девять с половиной лет лишения свободы", - цитирует ТАСС судью Алексея Дерепко.

Суд взыскал с шести бывших офицеров ФСБ и двух их подельников 81 млн 629 тыс. в пользу предпринимателя Александра Юморанова в качестве компенсации материального ущерба.

"Потерпевшим Юморановым был заявлен иск на сумму более 97 млн руб. Суд принимает решение удовлетворить исковые требования частично и взыскать с Александра Карелина и Дмитрия Капышкина, Артура Власова, Романа Оболенского и Владимира Урусова, Хетага Маргиева, Дмитрия Казанцева и Дмитрия Чиквина 81 млн 629 тыс. рублей", - сказано в приговоре.

Там отмечается, что такое решение принято с учётом того, что изъятые у обвиняемых 15 млн руб. будут также возвращены потерпевшему. Всего сумма ущерба составляет более 136 млн руб., однако обвиняемые уже погасили часть этой суммы ранее.

Напомним, ранее прокуратура попросила военный суд приговорить фигурантов уголовного дела к срокам от восьми до 12 лет колонии строгого режима и оштрафовать их. Кроме того, с обвиняемых попросили взыскать в пользу потерпевшего 97 млн руб.

На скамье подсудимых находились уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Артур Власов, сотрудник московского УФНС Дмитрий Чиквин и Дмитрий Казанцев, который является безработным. Предполагаемый заказчик нападения - бизнесмен Борис Караматов. Они под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, похитив у него 136,5 млн руб.