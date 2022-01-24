24 Января 2022
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Рамзан Кадыров (2013) | Фото: Накануне.RU

Чечня "стоит" федеральному бюджету 300 миллиардов в год, - Кадыров

Чечня обходится федеральному бюджету в 300 млрд. руб. в год, без этих денег регион не продержится и "трёх месяцев", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У нас нет государства Ичкерия, и вообще нет основания об этом говорить. Да, за Ичкерию мы все тоже воевали, я тоже думал, что нужна независимая Ичкерия, что мы сможем жить отдельно, как государство. Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаём, первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум – вы знаете, а представьте, нам Россия за год, именно за республику, за содержание народа более 300 миллиардов деньги тратит", - приводит РИА Новости слова Кадыров, произнесённые вовремя его и спикера парламента республики Магомеда Даудова "прямого эфира".

Глава республики отметил, что в регионе нет "ни газа, ни света, ни нефти".

"Все говорят, что у нас – нефть, пожалуйста, привезите любого, мы готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть. Нет этого всего. Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти, это всё – придуманные вещи", - сказал Кадыров.

Он также призвал чеченский народ развиваться, учится, не слушать "шайтанов" и "любить друг друга".

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, Владимир Путин



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